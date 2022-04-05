MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Bakan Kirişci ile görüştü

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi ziyaret etti.

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  • 05.04.2022 14:00
  • Güncelleme: 05.04.2022 18:21
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Bakan Kirişci ile görüştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi ziyaret etti.

Bakan Kirişci’ye hayırlı olsun temennilerinde bulunan Milletvekili Özdemir ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kayseri’ye yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özdemir paylaşımında; "Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kiriçci’yi ziyaret ederek; Kayseri’ye yapılan/yapılacak tohum desteklerinin artırılması, Kayseri OSB’nin Hacılar ilçemizdeki Beğendik Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanın OSB’ye tahsisinin sağlanması, Develi ilçemizdeki çok sayıda mahallemizi ilgilendiren su işleri sorumluluk sahasındaki yatırımların gerçekleştirilmesi, Özvatan ilçemizdeki çiftçilerimizin Orman Bölge Müdürlüğü ile yaşadıkları ihtilafın çözümü, Sarıoğlan ilçemizde yapılması planlanan yeni TOKİ projesi için arazi tahsisinin sağlanması, Sarız ilçemizdeki bazı su kaynaklarının yönetimi konularında taleplerimizi ilettik. Kendilerine üstlendiği görevden ötürü Cenab-ı Allah’tan yardım dileyerek şehrimize gösterdiği yakın ilgi ve alakalarından ötürü tekraren teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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