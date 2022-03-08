MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir koronavirüse yakalandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

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  • 08.03.2022 10:28
  • Güncelleme: 08.03.2022 10:28
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir koronavirüse yakalandı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özdemir, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim.  Durumum hamdolsun iyi. Bir hafta süreyle evde karantinada olacağım. Bu sürede evden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabbimiz tüm hastalarımıza acil şifalar lütfetsin. Dualarınızı esirgemeyin" paylaşımında bulundu.

1ha

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