MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
- 08.03.2022 10:28
- Güncelleme: 08.03.2022 10:28
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özdemir, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Durumum hamdolsun iyi. Bir hafta süreyle evde karantinada olacağım. Bu sürede evden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabbimiz tüm hastalarımıza acil şifalar lütfetsin. Dualarınızı esirgemeyin" paylaşımında bulundu.
1ha
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