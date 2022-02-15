MHP'den Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kocasinan İlçe Başkanı ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, OSB'deki üretim ve ekonomiye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

PAYLAŞ
  • 15.02.2022 12:41
  • Güncelleme: 15.02.2022 15:06
MHP'den Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kocasinan İlçe Başkanı ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette, OSB’deki üretim ve ekonomiye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak’a ziyaretinde Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı. Ziyaretinde Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine üstlenmiş oldukları görevin hayırlı olması temennisinde bulunan İncetoprak, dayanışma vurgusu yaparak, “Ülkemiz için hepimizin daha çok çalışması lazım. Birbirimizle dayanışma içinde daha fazla gayret göstereceğiz” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, OSB’ye gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. İmamoğlu, OSB’deki üretimle ilgili bilgiler verdi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sanayiciye en iyi şekilde hizmet vermek için gayret ettiklerini dile getirdi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı

Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı

Pastırma ve sucuk tartışmasına Kayserili esnaf da dahil oldu

Pastırma ve sucuk tartışmasına Kayserili esnaf da dahil oldu

12. Uluslararası Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı tamamlandı

12. Uluslararası Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı tamamlandı

Kayseri'de TEDx ikinci kez düzenlenecek

Kayseri’de TEDx ikinci kez düzenlenecek

Başkan Büyükkılıç'a genç sanayicilerden teşekkür plaketi

Başkan Büyükkılıç'a genç sanayicilerden teşekkür plaketi

Hırsızın pes dedirten rahatlığı

Hırsızın pes dedirten rahatlığı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YRP'li Narin: '20 yılın günahına ortak olmayacağız demek milletin ezilmesine müsaade etmeyeceğiz demek'

YRP’li Narin: “20 yılın günahına ortak olmayacağız demek milletin ezilmesine müsaade etmeyeceğiz demek”

Yenidoğan Canlandırma Eğitim programı başlatıldı

Yenidoğan Canlandırma Eğitim programı başlatıldı

DAHA FAZLA
Mustafa Cingil: 'Millet Bahçesi betonlaşıyor'

Mustafa Cingil: "Millet Bahçesi betonlaşıyor"

Kayseri'yi sisli bir hafta bekliyor

Kayseri’yi sisli bir hafta bekliyor

Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

CHP'li Arık: 'Hangi vakıflara kaç lira para aktarıldı'

CHP’li Arık: “Hangi vakıflara kaç lira para aktarıldı”

KTB Başkanı Bağlamış'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

KTB Başkanı Bağlamış'tan Kayseri OSB'ye ziyaret