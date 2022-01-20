MHP'den 'aktif işgücü'teşekkürü '

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR Kayseri İ Müdürlüğü ve Erciyes Anadolu Holding arasında imzalanan 'Aktif İşgücü' protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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  • 20.01.2022 20:04
  • Güncelleme: 20.01.2022 20:04
MHP'den 'aktif işgücü'teşekkürü '

İş arayan ve iş verenleri buluşturmak adına Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte ‘Aktif İşgücü’ projesi hazırladıklarını söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, aktif İşgücü projesinin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek; “5 Ekim 2021 tarihinde Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy Beyefendi ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz projemizin bugün itibari ile ‘Aktif İşgücü’ adıyla hayata geçirilmiş olması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Projemizin hayata geçmesinde emeği olan başta Sayın Valimiz Şehmus Günaydın Beyefendi olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç Beyefendi’ye, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürümüz Ayşe Ak Hanımefendi’ye, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin Beyefendi’ye verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Sevdamız Kayseri’miz için düşünmeye ve çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
 

Kurumsal Haber

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