MHP’den 6’lı masaya ‘açlık edebiyatı’ göndermesi

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 6’lı masada yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi. Özdemir, “Hükümetimiz görevi başında vatandaşımızın yaşadığı her bir soruna çözüm bulma noktasında yüksek bir gayret gösterirken, bu zillet cephesi siyasi partilerin tamamı sağda solda açlık edebiyatı yaptılar” dedi.

Gerçekleşen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milletvekili Baki Ersoy, MYK üyesi Ahmet Savaş Çolak, MYK üyesi Metin Arı, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve partililer katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantısında konuşan MHP’li İsmail Özdemir, Millet İttifakı’nı sert bir dille eleştirerek kamuoyunda spekülasyona neden olarak ‘açlık edebiyatı’ yaptıklarını söyledi. CHP’nin izlediği siyaset ile Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Özdemir, “Atatürk’ün partisi olduğunu iddia eden bir parti gelinen aşamada ne yazık ki Atatürk’ün bütün ilkelerinden uzaklaşmış, başta PKK, FETÖ ve DHKPC olmak üzere pek çok terör örgütü ile aynı safta buluştuğunu hemen hemen aradan geçen her gün verilen faklı bir beyanat ve izledikleri siyaset ile gösteriyorlar. Türkiye’de CHP’nin izlediği siyasette murat edilen konu nedir diye şöyle bir baktığımızda; toplumdaki huzursuzlukların arttırılması, milli birlik ve beraberliğimize kast eden terör örgütlerinin zemin ve alan kazanmasına müsaade edilmesi, başta üniversiteler olmak üzere çok geniş bir sahada anarşizmin yeniden canlandırılması ve aynı zamanda ekonomi ile alakalı gündemlerini de dikkate aldığınızda piyasa spekülasyonu da yaparak vatandaşımızın huzurunu bütünü ile kaçırılması eylemlerinin tamamını içerdiğini görüyoruz. Bununda doğru olmadığını ifade etmek lazım. Dolayısı ile CHP sergilediği bu siyasi metot ile beraber bir bakıma Türkiye’nin milli güvenliğine de tehdit oluşturmaya başladığı gerçeğini bizlere göre göstermiştir” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE KRİZE DE İNSANLIĞIN HUZURU NAMINA ÇÖZÜM GETİREBİLEN BİR ÜLKE OLMUŞTUR’

Son zamanlarda yaşanan ekonomik krizin dünyada çaresizlik oluştururken yaşanan sorunlara Türkiye’de çözüm üretildiği ifade eden Özdemir; “Pandemi sonrası küresel ekonomide yaşanan bozulmalar, yine Ukrayna, Rusya savaşına bağlı olmak üzere yaşanan küresel gıda krizi ve peşi sıra bu günlerde hep birlikte şahit olduğumuz Avrupa’nın içerisine düştüğü enerji krizine baktığımızda daha düne kadar bize gelişmiş bir ülke olarak isimlendirilen ülkelerin bugün bu krizler karşısında çaresiz bir şekilde vatandaşlarını dahi koruyamadan bu kışı nasıl geçireceklerini kara kara düşündüklerini görüyoruz. Bütün dünya siyasi krizlerle boğuşurken, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile beraber kendi siyasi istikrarını edebilmiştir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa en gelişmiş ülkeler dahi çözüm bulamamışken, Türkiye böylesi bir dönemde her iki tarafla ayrı ayrı saygın bir konumda görüşebilen yegane ülkedir. Dahası iki tarafı da belirli ve makul şartlar ve ölçüler çerçevesinde buluşturabilen yegane ülkedir. Küresel seviyede bir gıda problemi yaşanırken, süper güç olarak adlandırılan pek çok ülke bir çare durumdayken, Türkiye bu krize de insanlığın huzuru namına çözüm getirebilen bir ülke olmuştur. Bunlar 21. Yüzyılda Türkiye’nin kuvvet ve kudretini işaret eden ön adımlardır” diye konuştu.

‘ZİLLET CEPHESİ SİYASİ PARTİLERİN TAMAMI SAĞDA SOLDA AÇLIK EDEBİYATI YAPTILAR’

6’lı masada yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Özdemir, kamuoyunda spekülasyona neden olarak ‘açlık edebiyatı’ yaptıklarını söyledi. Özdemir, “Zilleti İttifakı olarak tanımladığımız partiler…