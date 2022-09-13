Mezun olamayan liseli şehitler okullarında anıldı

Kayseri Lisesi'nde, Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşerek mezun olamayan son sınıf öğrencileri anıldı.

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  • 13.09.2022 12:53
  • Güncelleme: 13.09.2022 13:27
Mezun olamayan liseli şehitler okullarında anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Lisesi’nde, Sakarya Meydan Muharebesi’nde şehit düşerek mezun olamayan son sınıf öğrencileri anıldı.

Tarihi Kayseri Lisesi’nin bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101’inci yılı olduğunu hatırlatan hatırlatarak, "Biz bugünlere, bu şehitlerimizin kanlarıyla, canlarıyla geldik. Bunlar bu ülkenin harcını, temelini kanlarıyla yoğurdular. Bu gençlik de onların çizdiği bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ömer Uzunoğlu da, Kayseri Lisesi’nin kahramanlıklarla dolu bir tarihi olduğunu kaydederek, mezun olamadan şehit olan ecdadı rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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