Mevlid-i Nebi Haftası ilahilerle kutlandı

Sivas’ta Elçibey İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirdi.

Sivas’ta Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Elçibey İmam Hatip Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Mevlid-i Nebi Haftasına özel hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, günün anlam ve önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi.

Aslan; "Haksızlığın, zulmün, karanlığın, yeryüzüne ve gökyüzüne hâkim olduğu bir dönemde inandığımız Rabbimiz bize bir elçi gönderdi. O’nun bugün doğum günü. Bu güneşin doğması ile yeryüzü şereflendi. Tüm zulümlere, sıkıntılara, eziyetlere rağmen O, yolundan ve Allah’ın emrettiğini bize getirmekten hiç yüksünmedi" dedi.

Aslan’ın konuşmasının ardından öğrenci korosu tarafından ilahiler seslendirildi, kasideler okundu. Daha sonra Hz. Muhammed’in hayatını konu alan oratoryo sahnelendi. Program, Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifini konu alan tiyatro gösterisi ile sona erdi. Vali Yardımcısı Öztürk ve Milli Eğitim Müdürümüz Aslan, programın ardından öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.