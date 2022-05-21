Metruk bina uygulamasında hırsızlık şüphelisi 45 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan metruk bina uygulamasında hırsızlık şüphelisi 45 yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Melikgazi, Kocasinan, Hacılar ve Talas ilçelerinde metruk bina uygulaması yapıldı. Uygulamada, 51 metruk bina, 29 ticari araç, 13 hurdacı, 66 kamu kurum ve kuruluşu ile 41 bağ evi kontrol edilirken, bin 80 şahıs, 38 kağıt toplayıcı şahıs ile 409 araç sorgulandı. Yapılan kontrol ve sorgulamalarda, 6 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı, hırsızlık konularından aranan 18 şahıs, suçüstü ve hırsızlık şüphelisi 45 şahıs ve uyuşturucu madde bulundurmaktan 3 şahıs yakalandı. Ayrıca, 4 çalıntı motosiklet, 1 tane elektrikli bisiklet ve 1 tane çalıntı araç elde edilirken, 15 araca toplam 17 bin 744 TL para cezası uygulanırken, ele geçirilen 11 bin TL değerinde çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Uygulamanın önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.