Metrelerce yükseklikte nefes kesen operasyon

Sivas'ta yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir kayada mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri nefes kesen operasyonla kurtardı, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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  • 03.11.2022 13:39
  • Güncelleme: 03.11.2022 13:39
Metrelerce yükseklikte nefes kesen operasyon
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir kayada mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri nefes kesen operasyonla kurtardı, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas merkeze yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanı yakınlarında bulunan kayalık alanda bir köpek mahsur kaldı. Köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğin yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan kayalıkta mahsur kaldığını gördü. Köpeğin bulunduğu noktaya yürüyerek gitmenin mümkün olmadığını anlayan itfaiye ekipleri kayalık alanın üst kısmına sabitledikleri ip yardımıyla sarkarak köpeğin bulunduğu yere indi. Köpeği kucağına alan itfaiye eri güvenli bir alana inerek köpeği kurtardı. Nefes kesen kurtarma operasyonu saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurtarılan köpeğin herhangi bir sağlık sorunun bulunmadığı gözlemlendi.

İHA

Kayseri Gündem
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