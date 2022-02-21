Metin Tuzcuoğlu: “İkinci el araç fiyatlarının artmasında galerici esnafının etkisi yok”

Pandemi sonrası araç sektörü de sıkıntıya girdi. Sıfır otomobillerin üretiminde yaşanan problemlere bağlı olarak üretim düştü. Piyasada az sayıda araç olması, ikinci el araç fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi. Fiyatlar aşırı derecede yükseldi. Bununla birlikte araç almak isteyenler sıkıntı çekmeye başladı. Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu, meydana gelen fiyat artışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Tuzcuoğlu, fiyat artışlarına karşı kendi imkânları ölçüsünde en düşük fiyattan satış yaparak bu zor durumda vatandaşa ve devlete destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tuzcuoğlu, “Biz devamlı olarak sitemizde bulunan 200 tane esnafımızla istişare halindeyiz. Bizler kazançlarımızı neredeyse en az seviyede tutarak devletimize destek olmak için çalışmalar yapıyoruz. Şu anda esnafımızı devletinin yanında olduğunu göstererek yaklaşık yüzde 15’lik bir net düşüşler yaşanıyor. Öte yandan bazı esnaflarımızda ise yüzde 25’e kadar düşüşlerde meydana geliyor. Galeri artışı fiyat artışında hiçbir zaman taraf olmadı. Çünkü ciddi anlamda sektörümüzü dışarıda vatandaşlar ek iş olarak yapıyorlar. Bizlerin 100 bin lira yazdığımız araç fiyatlarına bazı satıcılar satış sitelerinden 150 bin lira fiyat yazıyorlar. Bizler esnaflar olarak yetki belgesi çıktıktan sonra belgelerini almış güzel bir sistemde elimizden geldiği kadar kar marjlarımızı da düşürerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.

İkinci el piyasasındaki fiyat artışında galericilerin payının olmadığını da vurgulayan Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu, “Fiyat artışında ve stokçulukta galerici esnafının her hangi bir etkisi yok. 100 bin liralık bir aracın 200 bin lira olması bizim için bir kazanç sağlamıyor. Aksine esnaflar aynı sermaye ile önceden 10 araç alırken şu anda 5 araç alamıyorlar. Bu durum bizim için artı bir gelir olmadı” diye konuştu.