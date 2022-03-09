Meteroloji'den 'kar' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte yarın akşamdan itibaren kar yağışının etkisini göstereceği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; beklenen kar yağışlarının Perşembe akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (5-20 cm), güney ve doğu ilçelerinde (Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı) yer yer yoğun (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, buzlanma, don olayı, tipi ve çığ olaylarına karşı da vatandaşların tedbirli olunması istendi.