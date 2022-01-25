Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
- 25.01.2022 14:23
- Güncelleme: 25.01.2022 14:33
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli kar yağışı (8-20 cm yeni örtü) bekleniyor. Oluşması muhtemel risklere (Ulaşımda aksamalar, Görüş mesafesinde daralma, Çığ, Buzlanma ve Don vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.”
İHA
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