Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli kar yağışı (8-20 cm yeni örtü) bekleniyor. Oluşması muhtemel risklere (Ulaşımda aksamalar, Görüş mesafesinde daralma, Çığ, Buzlanma ve Don vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.”