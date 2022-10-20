Meteorolojiden 'zirai don' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, zirai don konusunda uyarılarda bulunuldu.
- 20.10.2022 14:38
- Güncelleme: 20.10.2022 16:01
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, zirai don konusunda uyarılarda bulunuldu.
Açıklama şu şekilde:
"Cuma ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; Kayseri il genelinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin
dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
İHA
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