Meteorolojiden 'kar' ve 'rüzgar' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, Kayseri'de rüzgarlı ve yağışlı havanın etkili olacağını söyleyerek, Kar yağışı ve şiddetli rüzgar konusunda vatandaşlarımızın tedbirli olmasını öneriyoruz' dedi.

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  • 02.03.2022 16:41
  • Güncelleme: 02.03.2022 18:21
Meteorolojiden 'kar' ve 'rüzgar' uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, Kayseri’de rüzgarlı ve yağışlı havanın etkili olacağını söyleyerek, "Kar yağışı ve şiddetli rüzgar konusunda vatandaşlarımızın tedbirli olmasını öneriyoruz” dedi.

Kayseri’de rüzgarın etkisini arttırmasıyla yer yer fırtına görülebileceğini söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, Perşembe günü sabahın ilk saatleri ile birlikte de yağış beklendiğini söyledi. Bütüner, “Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimiz tarafından hazırlanan tahminlere göre, Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren rüzgar bekliyoruz. Rüzgar zaman zaman etkisini artırıp, yer yer fırtına şeklinde görülecek. Perşembe günü sabahın ilk saatleri ile birlikte yağmur yağışı bekliyoruz. Yağmurun akabinde karla karışık yağmur ardında da öğle saatlerinde itibaren kar yağışı bekliyoruz. Kar yağışının öğle saatlerinden sonra etkili olmasını bekliyoruz. Özellikle doğu ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olmasını tahmin ediyoruz. Bundan dolayı vatandaşlarımızın ve ilgililerin hem rüzgar hem de kar yağışı için dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz. Kar yağışının akabinde de sistemin gelmesiyle birlikte hava ciddi şekilde soğuyacak. Cumartesi ve Pazar günü gece sıcaklıklarının Cumartesi günü eksi 8, Pazar günü eksi 4-5 derece civarında olmasını bekliyoruz. Gündüz sıcaklıklarımızda 3-4 derece civarına düşerek mevsim normallerinin 7-8 derece altında seyir edeceğini tahmin ediyoruz. Hafta başından itibaren bir ısınma olsa da yeniden bir yağış sisteminin gelme ihtimali var. Bunu da takip ediyoruz” dedi.

Vatandaşları yağışlara karşı uyaran Mehmet Bütüner, “Vatandaşlarımıza özellikle kar yağışı ve rüzgarla ilgili uyarılarımız var. Rüzgarımız güneyli yönlerden 40-70, doğu ve yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometrenin üzerine çıkacak. Kar yağışımızda şehir merkezimize yaklaşık 10-12 santimetrelik kar yağışı bekliyoruz. Yüksek kesimlerde bu kalınlığın 20 santimetrenin üzerinde olmasını bekliyoruz. Bu 2 hadiseden dolayı özellikle vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Kar yağışının ardından da hava ciddi şekilde soğuyacak. Bundan dolayı vatandaşlarımızın soğuğa karşı dikkatli olmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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