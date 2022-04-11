Meteoroloji uyardı: Kayseri'de sıcaklıklar düşüyor, kar yağabilir

Meteoroloji'den Kayseri ve ilçeleri için sıcaklık düşüşü ve kar uyarısı yapıldı. Yaklaşık bir haftalık bahar havası Salı günü yerini kar yağışına bırakacak. 

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  • 11.04.2022 13:36
  • Güncelleme: 11.04.2022 13:36
Meteoroloji uyardı: Kayseri'de sıcaklıklar düşüyor, kar yağabilir

 

Kayseri’de yaklaşık bir haftadır sıcaklıkların yükselmesi nedeniyle bahar havası yaşanıyor. Meyve ağaçları çiçeklenirken, Meteoroloji’den gelen kar uyarısı don riskini beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre Trakya başta olmak üzere Karadeniz’in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara’nın güney ve doğusu, Kayseri’nin de olduğu İç Anadolu, Akdeniz’in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun yükseklerinde zirai don yaşanabilir. Kayseriyle birlikte Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Sivas, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

‘KAYSERİ’DE KAR YAĞIŞI’

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminine göre Kayseri ve ilçelerinde yarın (Salı) sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. İl genelinde aralıklarla kar yağabilir. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklıkların eksi 4 dereceye kadar inmesi tahmin ediliyor. Üreticilerin, zirai don riskine karşı tedbirli olması istendi. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların tekrar yükselişe geçerek en düşük 2, en yüksek 19 derecelere çıkması bekleniyor.

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