Meteoroloji uyardı: Kayseri'de kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı

Yapılan meteorolojik ölçümlere göre Kayseri'de gün boyu sürecek kuvvetli fırtına ve toz taşınımı olması bekleniyor.

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  • 17.04.2022 16:52
  • Güncelleme: 17.04.2022 16:52
Meteoroloji uyardı: Kayseri'de kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre kuvvetli fırtına ve toz taşınımı oluşacak. Kent genelinde bugün Afrika üzerinden toz taşınımı bekleniyor. Yarın (18 Nisan) rüzgarın güneyli yönlerde kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Müdürlük, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi muhtemel riskler için de uyarılarda bulundu. 
Yaşanacak olayın bugün (17 Nisan) başlayacak olup, yarın (18 Nisan) 23:59’da sona ereceği tahmin ediliyor.

1ha

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