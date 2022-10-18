Meteoroloji'den Kayseri için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den Kayseri ve ilçeleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kentte bugün ve Perşembe günü sağanak yağış beklenirken Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
- 18.10.2022 10:16
- Güncelleme: 18.10.2022 10:16
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Kayseri için sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Kent genelinde bugün (Salı) ve Perşembe günü aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise gece 8-9, gündüz 21-22 dereceler arasında olması tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların 4 derece birden düşmesi bekleniyor.
Kayseri’nin ilçelerinde de hava tahmin değerlerinin, kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor. Özellikle Perşembe günü, yağış almayan ilçe olmayacak.
1ha
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