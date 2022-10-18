Meteoroloji'den Kayseri için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Kayseri için sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Kent genelinde bugün (Salı) ve Perşembe günü aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise gece 8-9, gündüz 21-22 dereceler arasında olması tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların 4 derece birden düşmesi bekleniyor.

Kayseri’nin ilçelerinde de hava tahmin değerlerinin, kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor. Özellikle Perşembe günü, yağış almayan ilçe olmayacak.