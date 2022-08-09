Meteorların görsel şöleni Erciyes'te izlenecek

Gökyüzü tutkunları yılın en etkileyici olayı Perseid meteor yağmuru için Erciyes'te buluşacak. Hacılar Kapı'da 2 bin 650 metre irtifada düzenlenecek etkinlik unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

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  • 09.08.2022 14:06
  • Güncelleme: 09.08.2022 19:35
Meteorların görsel şöleni Erciyes'te izlenecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gökyüzü tutkunları yılın en etkileyici olayı Perseid meteor yağmuru için Erciyes’te buluşacak. Hacılar Kapı’da 2 bin 650 metre irtifada düzenlenecek etkinlik unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

Spor ve sosyal faaliyetlerin merkezi haline gelen Erciyes, her hafta birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen meteor gözlem şöleni bu yıl da 12 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kayseri’nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinden uzakta gerçekleşecek etkinlik, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak. Halk arasında ’yıldız kayması’ olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Erciyes’ten de izlenecek olan bu görsel şölen katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca uzman astronomlar gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldız konusunda bilgilendirmeler yaparak teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkânı elde edecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Astronomi çağlar boyunca insanların merak ettiği ve öğrenmek için gayret ettiği bir bilim. Bizler de hem halkımızın muhteşem hadiseyi ışık kirliliğinden uzak bir yüksek irtifa noktasında yaşaması hem de çocuklarımızın özellikle bu gibi tabiat olaylarına olan ilgisini artırmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel bir faaliyete imza atacağız. Geçtiğimiz yıllarda da gördük ki, Erciyes Hacılar Kapı Türkiye’de bu gökyüzü hadisesinin en iyi gözlemlenebileceği bir mekân; ayrıca son yıllarda önem verdiğimiz astro fotoğrafçılık için en ideal yer. Büyükşehir Belediyemiz’in Bilim Merkezi de teknik ve bilgi donanımıyla misafirlerimize bilimsel çalışmalarıyla katkı sağlayacak. Dolayısıyla hem göze, hem ruha, hem de beyne hitabeden Perseid’i birlikte izlemek üzere tüm Türkiye’den vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

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İHA

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