Metabolizmayı hızlandırmak için gün içerisinde bitki çayı ve kahve tüketilmeli

Kilo almak ve kilo vermek için yapılacak şeylerin sağlık açısından riskli olmaması ve bir uzmanına başvurulması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Ayşegül Savsa, fazla kiloların kastan değil yağdan gitmesinin önemli olduğunu söyledi.

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  • 14.10.2022 16:25
  • Güncelleme: 14.10.2022 16:25
Metabolizmayı hızlandırmak için gün içerisinde bitki çayı ve kahve tüketilmeli

Diyetisyen Ayşegül Savsa, metabolizmanın nasıl hızlandırılabileceğini ve doğru uygulamalarla nasıl kilo verilebileceğini anlattı. Diyetisyen Savsa, metabolizmanın hızlandırılması noktasında doğru yöntemlerin kullanılmasının öneminden bahsetti. Savsa, “Bugün sizlere metabolizmayı nasıl hızlandırabiliriz ve doğru kilo nasıl verebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Metabolizmanın doğru hızlandırılması için birkaç yolumuz var. Ama önce bazal metabolizma vücudun hareketsiz olduğu, uyku zamanındaki hızı demektir. Bu noktada doğru beslenme, doğru yerde doğru zamanda yapıldığı zaman yağdan gitmesi önemli olan. Kastan gittiği durumlardaysa halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, tırnak kırılması gibi bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Protein ağırlıklı beslenmek yağ yakımını hızlandırır. Spor eklenmeli ve yağ yakımını artırmak ve metabolizmayı hızlandırmak için yapılmalı. Spor ve aktivite birbirine karıştırılmamalı spor ayrı, aktivite ayrı şekilde kişinin günlük yaşamında hareketi artırması gerekir” dedi.


‘GÜN İÇERİSİNDE BİTKİ ÇAYI VE KAHVE TÜKETİLMELİDİR’

Günlük mutlaka 3 litre su içilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Ayşegül Savsa, bitki çayı ve Türk kahvesinin de metabolizmayı hızlandırdığını aktardı. Savsa, “Mutlaka günde 3 litre su içilmeli, metabolizmanın hızlanması için bitki çayı eklenmeli. Kahve de metabolizmayı hızlandırır gün içerisinde bitki çayı ve kahve tüketilmelidir. Gün içerisinde bitki çayı ve bir fincan Türk kahvesi metabolizmayı hızlandıracak ve iştahı baskılayacaktır. Protein olarak da mutlaka sabah kahvaltısında bir yumurta eklenmelidir. Gün içerisinde bir öğünü protein ağırlıklı geçirmek metabolizmayı hızlandıracaktır. Mutlaka 4-5 porsiyon sebze eklenerek posa miktarı artırılmalı ve bununla birlikte akşam öğünlerinde protein ağırlıklı olması için de yoğurt eklenmelidir. Bitkisel protein olarak kuru baklagiller yine eklenebilir ve günlük üç litre su mutlaka tüketilmelidir” diye konuştu.

1ha

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