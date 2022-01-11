Meslektaşları itfaiye erleri için dua etti
Sivas'ta meslektaşları, Bursa'da hayatını kaybeden itfaiyeciler için siren çalıp dualar etti.
- 11.01.2022 14:21
- Güncelleme: 11.01.2022 14:21
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Sivas’ta meslektaşları, Bursa’da hayatını kaybeden itfaiyeciler için siren çalıp dualar etti.
Sivas’ta, Bursa’da göreve gittikleri sırada itfaiye aracının devrilmesiyle meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 4 itfaiyeci saygıyla anıldı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde toplanan itfaiyeciler, saygı duruşunda bulunarak siren çaldılar. Elim bir kaza sonucu ebediyete irtihal eden meslektaşları için Kur’an-ı Kerim okuyan itfaiyeciler dua ederek rahmet dilediler.
İHA
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