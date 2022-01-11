Meslektaşları itfaiye erleri için dua etti

Sivas'ta meslektaşları, Bursa'da hayatını kaybeden itfaiyeciler için siren çalıp dualar etti.

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  • 11.01.2022 14:21
  • Güncelleme: 11.01.2022 14:21
Meslektaşları itfaiye erleri için dua etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta meslektaşları, Bursa’da hayatını kaybeden itfaiyeciler için siren çalıp dualar etti.

Sivas’ta, Bursa’da göreve gittikleri sırada itfaiye aracının devrilmesiyle meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 4 itfaiyeci saygıyla anıldı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde toplanan itfaiyeciler, saygı duruşunda bulunarak siren çaldılar. Elim bir kaza sonucu ebediyete irtihal eden meslektaşları için Kur’an-ı Kerim okuyan itfaiyeciler dua ederek rahmet dilediler.

İHA

Kayseri Gündem
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