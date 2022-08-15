Merkezi bütçe temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı merkezi bütçe raporunu açıkladı. Temmuzda merkezi yönetim bütçesi 64 milyar 19 milyon lir açık verdi. 2022 de merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon lira ödenekten temmuzda 260 milyar 999 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 141 milyar 79 milyon TL harcama yapıldı. Bakanlığın açıkladığı rapora göre geçen yılın temmuz ayına göre bütçe giderleri bu temmuz ayında yüzde 85 oranında arttı. 2021 yılı temmuz ayında bütçe gelirleri 95 milyar 275 milyon liradan temmuz ayında 196 milyar 980 milyon liraya yükseldi.