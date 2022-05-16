Merkeze alınan Günaydın, Çarşamba günü ayrılıyor

27 Ekim 2018’de Isparta Valiliği’nden Kayseri Valiliği’ne atanan Günaydın, 4 yıla yakın bir süredir Kayseri Valiliği’ni sürdürüyordu. Cumhurbaşkanlığı tarafından 12 Mayıs’ta yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine çekilen Vali Günaydın’ın yerine Afyonkarahisar Valisi Gökhan Çiçek Kayseri’ye atandı.

Günaydın’ın görev süresini 2 yılı pandemiyle mücadele şeklinde geçti. Ankara merkezli alınan kararların kentte uygulanmasında öncü rol üstlendi. Günaydın’ın Isparta’da görevdeyken yaşanan 15 Temmuz Darbe kalkışmasında verdiği kararlar çok konuşuldu. Özellikle FETÖ’ye karşı verdiği mücadele ile tanınan dönemin Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın, darbe gecesi Isparta Garnizonu'ndan çıkan otobüsler için gerekirse yakılması talimatı vermesi telsiz görüşmelerine yansımıştı. Günaydın’ın 15 Temmuz Gecesi talimatları, “Kesinlikle otobüsler yakılacak. Sayın 19.10'un (Valinin telsiz kodu) talimatıdır. Mukavemet gösterene aynı şekilde karşılık verilecek” şeklinde telsizden anons geçilmişti.

Vali Şehmus Günaydın’ın Çarşamba günü Kayseri’den ayrılacağı öğrenildi. Günaydın valilik önünde saat 11.00’de düzenlenecek törenin ardından tören mangasını selamlayarak Kayseri’ye veda edecek. Veda törenine, mülki idare amirler ve belediye başkanlarının da katılması bekleniyor.