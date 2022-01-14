Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın verdiği talimatla kütüphaneler şehri Kayseri'de Merkez Halk Kütüphanesi, saat 00.00'a kadar kitapsever ve öğrencilere hizmet verecek.

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  • 14.01.2022 12:58
  • Güncelleme: 14.01.2022 16:42
Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın verdiği talimatla kütüphaneler şehri Kayseri’de Merkez Halk Kütüphanesi, saat 00.00’a kadar kitapsever ve öğrencilere hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında yer alan Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapmak için gayretlerini sürdürürken, gençlerin taleplerini ve tavsiyelerini de önemsiyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Merkez Halk Kütüphanesi’nin 09.00-21.00 olan çalışma saatleri, 09.00-00.00 olarak yeniden düzenlendi.

Ayrıca, 7 adet kütüphanesi ile vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla yeni bir il halk kütüphanesinin ve çocuk kütüphanesi ile müzik okulunun inşaat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükkılıç’ın kütüphane konusundaki hizmetleri ise karşılık buluyor, kütüphaneler yıl içerisinde 1 milyona yakın ziyaretçiye ulaşıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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