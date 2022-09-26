Merkez Bankası ve FED'in kararı dövizi etkilemedi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirmesi ve Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) ise faiz yükseltmesi, döviz kurunda fazla dalgalanmaya sebep olmadı.

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  • 26.09.2022 19:21
  • Güncelleme: 26.09.2022 19:21
Merkez Bankası ve FED'in kararı dövizi etkilemedi

Dövizin sakin seyrinin ülkeye para girmiş olabileceğine bağlayan Sarraf İhsan Gülderdi, “Bu faiz kararlarından sonra özellikle döviz ve altın fiyatları sakin kalmayabilirdi” dedi. 

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 13 olan faizi 100 baz puan indirerek yüzde 12’ye çekti. ABD FED de faizi arttırdı. Faizin Türkiye’de düşürülmesi ve Amerika’da artması özellikle döviz ve altın piyasası üzerinde dalgalanma beklentisini doğurdu. Uzmanlara göre öyle olmadı. Sarraf İhsan Gülderdi, “Bildiğiniz üzere FED faiz kararını 75 baz puan kadar artırdı. Bu beklenilen bir haberdi. TCMB ise 100 baz puan kadar düşürdü. Bununda sinyallerini önceden vermişti. Bu döviz fiyatlarını çok etkilemedi. Öncesinde döviz fiyatları yukarı yönlü ani çıkışlar yapardı. Ama tahminimizce ülkemize bir para akışı söz konusu olabilir. Çünkü bu faiz kararlarından sonra özellikle döviz fiyatları ve altın fiyatları sakin seyrini devam ettiriyor” şeklinde konuştu. 

‘EURO’YU BİRAZ DAHA AŞAĞI TARAFLARDA GÖREBİLİRİZ’

Bu hafta Dolar ve Euro paritelerinin son 20 yılın en düşük seviyesini gördüğünü dile getiren Sarraf Gülderdi, “Şu an 18,60 seviyesinden dolar işlem görürken 18’den de Euro işlem görmekte. Parite 0,96 seviyesine kadar düştü. Avrupa’daki doğalgaz krizi devam ettiği sürece bu parite biraz daha düşecek. Bir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum, Euro’yu biraz daha aşağı taraflarda görebiliriz” ifadelerini kullandı. Kapalı çarşıda da son günlerde sakin bir piyasanın izlendiğini belirten Sarraf Gülderdi, “Gurbetçi vatandaşlarımızın gitmesiyle esnaf esnafa kaldı. Artık yerli vatandaşlarımızla ticaret yapıyoruz. Piyasa sakin seyrini sürdürüyor diyebiliriz” dedi. 
 
GÜNCEL ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI: 
Çeyrek Altın: 1.655 lira
22 Ayar Altın: 970 lira 
Has Altın: 1.000 lira
ONS: 1.646 Dolar
Dolar: 18,60 lira
Euro: 18,00 lira

1ha

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