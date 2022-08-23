Merkez Bankası faiz düşürürken, döviz ve altın neden düşüyor?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi, döviz ve altın piyasasında yukarı yönlü bir hareket beklentisi oluştururken, tam tersi oldu.

PAYLAŞ
  • 23.08.2022 19:21
  • Güncelleme: 23.08.2022 19:21
Merkez Bankası faiz düşürürken, döviz ve altın neden düşüyor?

Altın ve döviz piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, döviz fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini ve Euro’nun yavaş yavaş değer kaybettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sürpriz şekilde faiz indirimine gitti. 100 baz puan düşürülen politika faizi 13 seviyesine çekildi. Ameraki başta olmak üzere birçok ülke faiz arttırırken TC Merkez Bankası’nın faiz düşürmesi, döviz ve altın piyasasında yukarı yönlü hareket beklentisi doğurdu. Fakat aşağı yönlü hareketler gözlendi. 

Güncel piyasa durumunu değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, “Euro, Dolar paritesinde aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra, döviz kurlarının yukarı doğru hareket etmesi bekleniyordu. Ama döviz girişinden kaynaklı döviz fiyatlarında aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bunun yanında güçlenen bir dolar görüyoruz” şeklinde konuştu. 

‘EURONUN YAVAŞ YAVAŞ ERİDİĞİNİ GÖRÜYORUZ’

Rusya’nın doğalgaz krizi ve Avrupa’yla olan diyalogları sonrası Euro’nun değerinin düştüğünü ifade eden Sarraf Gülderdi, “Rusya’nın doğal gaz krizi ve Avrupa’yla arasında geçen diyaloglar sonrasında Euro’nun yavaş yavaş eridiği görüyoruz. Bu da pariteleri 1’in altına düşürdü. Dolar giderek güçleniyor. Fakat gerekli anlaşmalar yapıldığı takdirde, Euro’nun güçleneceğini öngörebiliriz. ONS’ta da aşağı yönlü hareketler gözleniyor. ONS’un aşağı yönlü hareketlerinin gözlenmesinin en önemli nedeni Dolar’ın yukarı yönlü hareket etmesi. 1,800 Dolara kadar çıkan ONS fiyatı 1,730’lara kadar düştü” ifadelerini kullandı. 

Güncel Altın ve Döviz Fiyatları ise şu şekilde: 
Çeyrek Altın:1,690 lira
22 Ayar Altın:990 lira 
HAS Altın: 1,020 lira 
Dolar:18,20
Euro:18.05
ONS: 1,730

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'Kayseri'nin kültürel özelliklerini Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz'

Vali Çiçek: 'Kayseri'nin kültürel özelliklerini Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz'

Uzmanından öneri: 'Altın almanın tam zaman'

Uzmanından öneri: 'Altın almanın tam zaman'

Erciyes Teknopark, nitelikli yazılımcılar yetiştirmek için ıcmpd ile hibe sözleşmesi imzaladı

Erciyes Teknopark, nitelikli yazılımcılar yetiştirmek için ıcmpd ile hibe sözleşmesi imzaladı

Katkı payı okul bıraktırmasın

Katkı payı okul bıraktırmasın

Musahacılı Mahallesi'nde 'musluklardan kum akıyor' iddiası

Musahacılı Mahallesi’nde ‘musluklardan kum akıyor’ iddiası

Melikgazi Belediyesi Diyabetli Çocuklara Sensörlü Şeker Ölçüm Cihazı Dağıttı

Melikgazi Belediyesi Diyabetli Çocuklara Sensörlü Şeker Ölçüm Cihazı Dağıttı

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali Çiçek: 'Sanayi, Kayseri'nin milli sporudur'

Vali Çiçek: “Sanayi, Kayseri’nin milli sporudur”

Merkez Bankası faiz düşürürken, döviz ve altın neden düşüyor?

Merkez Bankası faiz düşürürken, döviz ve altın neden düşüyor?

DAHA FAZLA
Özhaseki, Arık'a dava açtı

Özhaseki, Arık’a dava açtı

Aranan kadın balkondan atladı, polisten kaçamadı

Aranan kadın balkondan atladı, polisten kaçamadı

Soğutma kulesi kampanya öncesine yetişecek

Soğutma kulesi kampanya öncesine yetişecek

Başkan Çopuroğlu: 'Kayseri eğitim, öğretim şehri olma noktasında bir ivme kazanıyor'

Başkan Çopuroğlu: 'Kayseri eğitim, öğretim şehri olma noktasında bir ivme kazanıyor'

Başkan Büyükkılıç'tan Kocasinan'da muhtarlarla istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Kocasinan'da muhtarlarla istişare toplantısı