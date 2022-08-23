Merkez Bankası faiz düşürürken, döviz ve altın neden düşüyor?

Altın ve döviz piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, döviz fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini ve Euro’nun yavaş yavaş değer kaybettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sürpriz şekilde faiz indirimine gitti. 100 baz puan düşürülen politika faizi 13 seviyesine çekildi. Ameraki başta olmak üzere birçok ülke faiz arttırırken TC Merkez Bankası’nın faiz düşürmesi, döviz ve altın piyasasında yukarı yönlü hareket beklentisi doğurdu. Fakat aşağı yönlü hareketler gözlendi.

Güncel piyasa durumunu değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, “Euro, Dolar paritesinde aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra, döviz kurlarının yukarı doğru hareket etmesi bekleniyordu. Ama döviz girişinden kaynaklı döviz fiyatlarında aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bunun yanında güçlenen bir dolar görüyoruz” şeklinde konuştu.

‘EURONUN YAVAŞ YAVAŞ ERİDİĞİNİ GÖRÜYORUZ’

Rusya’nın doğalgaz krizi ve Avrupa’yla olan diyalogları sonrası Euro’nun değerinin düştüğünü ifade eden Sarraf Gülderdi, “Rusya’nın doğal gaz krizi ve Avrupa’yla arasında geçen diyaloglar sonrasında Euro’nun yavaş yavaş eridiği görüyoruz. Bu da pariteleri 1’in altına düşürdü. Dolar giderek güçleniyor. Fakat gerekli anlaşmalar yapıldığı takdirde, Euro’nun güçleneceğini öngörebiliriz. ONS’ta da aşağı yönlü hareketler gözleniyor. ONS’un aşağı yönlü hareketlerinin gözlenmesinin en önemli nedeni Dolar’ın yukarı yönlü hareket etmesi. 1,800 Dolara kadar çıkan ONS fiyatı 1,730’lara kadar düştü” ifadelerini kullandı.

Güncel Altın ve Döviz Fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek Altın:1,690 lira

22 Ayar Altın:990 lira

HAS Altın: 1,020 lira

Dolar:18,20

Euro:18.05

ONS: 1,730