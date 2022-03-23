Meral Akşener Kayseri'de
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi.
- 23.03.2022 18:26
- Güncelleme: 23.03.2022 19:12
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri’ye geldi.
Esnaf ziyareti yapmak üzere Kayseri’ye gelen Meral Akşener, kalacağı otelin önünde partililer tarafından karşılandı. Burada partililerle selamlaşan Akşener, daha sonra kalacağı otele geçti. Meral Akşener yarın Tomarza ve Bünyan ilçelerinde esnaf ziyaretinin ardından kent merkezinde de esnafları ziyaret edecek.
İHA
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