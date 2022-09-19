Memur Sen İl Temsilcisi Kalkan: '28 Şubat'ın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen zihniyeti değişmeyen insanlar var'

Kayseri 2. Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun’un 6 Eylül’de yayımladığı iç emir ile fabrikadaki personel ve ailelerine başörtüsü ve sakal yasağı koymasına Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan tepki gösterdi. Kalkan, "28 Şubat’ın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçti ama hala aynı zihniyette olan insanlar var. Kafasının arkasındaki uyuyan hücreleri uyandırmaya çalışıyor, bir deneme yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alındığına dair haberler var, eğer alınmadıysa da mutlaka açığa alınmalı, gereken ceza mutlaka verilmelidir" dedi.

28 Şubat’ın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen zihniyeti değişmeyen insanların olduğunu ifade eden ve Albay İlhan Coşkun’a gereken cezanın verilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kalkan, "Kayseri 2. Ana Bakım Fabrika Müdürü bir iç genelge yayınlıyor; iç genelgede 6. ve 21. maddeler çok dikkat çekici. 6. madde sakal ile ilgili. Oysa ki Danıştay’ın sakalı serbest bırakması ile ilgili daha önce yayınlanmış karar olmasına rağmen her gün sakal tıraşı olunacağı ile ilgili bir madde. 21. madde çok daha elzem; yani ’28 Şubat mı hortladı Türkiye’de, ne oluyor’ dedirtecek bir pozisyonda. Çünkü; ’müdürlükte görev yapan tüm personelin, lojmanlarda ikamet eden subay, astsubay ve aileleri ile bunları ziyaret eden misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal, topuklara kadar uzanan pardösü ve ideolojik amaç sergileyen çağ dışı kıyafet ile fabrika müdürlüğüne girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir’ diyor. Biz bunun 28 Şubat’ta acısını yaşadık. Nereden çıktı? 6 Eylül’de yayınlıyor bu genelgeyi, sonra ’yanlışlık oldu’ deniliyor. Yani kafasının arkasındaki planı aslında ortaya koymuş oluyor. Dikkat etmek gerekiyor, bunlar bana göre kalkamadıklarından dolayı oturuyorlar. Zihniyet sanki çok da değişmemiş gibi, 28 Şubat’ın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçti ama hala aynı zihniyette olan insanlar var. Neredeyse sokağa türbanla inmenin yasaklanacağı pozisyona gelmiştik" ifadelerini kullandı.

"Kafasının arkasındaki uyuyan hücreleri uyandırmaya çalışıyor"

Tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Kalkan, "2023 seçimleri çok önemli. Bunlar, seçimlere göre tavır almaya çalışan insanlardır diyorum. Onun için mutlaka dikkatli olmak durumundayız, bu gibi fırsatçılara fırsat vermemek lazım. Gerçekten kafasının arkasındaki uyuyan hücreleri uyandırmaya çalışıyor, bir deneme yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alındığına dair haberler var, eğer alınmadıysa da mutlaka açığa alınmalı, gereken ceza mutlaka verilmelidir Ana Tamir Fabrika Müdürüne" dedi.