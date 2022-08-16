Memleket Partisi'nden CHP'li ittifak belediyesine: 'Tarihi rekora imza atmak üzeresiniz'

Memleket Partisi Kırşehir Teşkilatı 3. yılına giren belediyeyi sert dille uyardı. İl Başkanı Gülay Baltalık, CHP'li belediyenin şehrin eksik kalmış ve acil yatırıma ihtiyaç duyulan alanlarını görmezden geldikleri için tarihi rekora imza atmak üzere olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 16.08.2022 14:59
  • Güncelleme: 16.08.2022 14:59
Memleket Partisi'nden CHP'li ittifak belediyesine: 'Tarihi rekora imza atmak üzeresiniz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memleket Partisi Kırşehir Teşkilatı; 3. yılına giren belediyeyi sert dille uyardı. İl Başkanı Gülay Baltalık, CHP’li belediyenin şehrin eksik kalmış ve acil yatırıma ihtiyaç duyulan alanlarını görmezden geldikleri için tarihi rekora imza atmak üzere olduğunu söyledi.

İl Başkanı Baltalık; "Kırşehir’de 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sürecinde ar-ge çalışmalarını vatandaşa proje diye anlatan CHP’li ittifak belediyesi geçen 3 yıllık süreçte kamuoyunda itibar zedelenmesi yanı sıra şehre katma değer sunacak bir proje yapılmaması ile de tarihi bir rekora imza atmak üzere. Aşıkpaşa Tabiat Parkının arka kısmına yapılan kır-köy adlı yapıyı bazı ulusal kanallarda proje olarak tanıtan yetkililer, şehrin eksik kalmış ve acil yatırıma ihtiyaç duyulan alanlarını da görmezden geldiler" dedi. Belediyenin asli görevlerini proje olarak anlattıklarını aktaran Baltalık; "Kırşehirli bir vatandaş olarak CHP’li ve ortağı İYİ Parti yönetimini temel görev olan asfalt ve peyzaj çalışmalarını proje olarak kanal kanal gezip anlatmalarını kınıyorum. Bu belediyeciliğin asli görevi zaten. İhtiyacımız olan liyakatten uzak belediyemizin liyakatli kişilerin ellerine teslim edilerek şehirde istihdam sağlayacak ciddi projelere imza atmalarını sağlamak olmalıdır" diye konuştu.

"Siz yol açın, şehir için bakanlık gereğini yapsın"

Kırşehir’de, üç dönemdir söylenen fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen ’Esnaf Eğitim Merkezi’ ile ilgili belediyenin yol açmasını anlatan İl Başkanı Baltalık açıklamasında; "Şayet bilmiyor iseniz ben öneri sunayım sayın başkan. 3 dönemdir yılan hikayesine dönen eski adıyla ’esnaf sarayı’ yeni adıyla ’esnaf eğitim merkezi’ kurulmasının yolunu açın, Ticaret Bakanlığı da gereğini yapsın. İnanıyorum ki bu merkez Ahi şehrinde liyakatli esnafların da yetişmesine katkı sunacak. Ekonomik krizin bu denli derin yaşandığı süreçte iktidara payelik yapmayın, gereğini yapın. Kırşehir halkının umutlarını söndürdünüz. Yarım kalan işleri bitirin ki vatandaş ve esnaf rahat nefes alsın. Kışın karları temizleyemeyen ve insanları beyaz örtüye güneş çıkana dek mahkum eden siz ittifak belediyesi yöneticileri, halka ne denli sosyal belediyecilik anlayışında olduğunuzu da gösterdiniz. Bizler uyarıyoruz, zaman sizin için daralıyor" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da Mame Thiam, Başakşehir maçına yetişemeyecek

Kayserispor’da Mame Thiam, Başakşehir maçına yetişemeyecek

Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede

Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede

KAYÜ ile Erciyes A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı

KAYÜ ile Erciyes A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı

Hayvanları telef olan aile ortada kaldı

Hayvanları telef olan aile ortada kaldı

Kayseri'nin denizi için valilik-belediye el ele

Kayseri'nin denizi için valilik-belediye el ele

Talas'ta Sirk Heyecanı

Talas'ta Sirk Heyecanı

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserisporlu 3 futbolcu U18 milli takımında

Kayserisporlu 3 futbolcu U18 milli takımında

Şehit Mücahit Sınırtepe'nin evine ateş açan 2 kişi yakalandı

Şehit Mücahit Sınırtepe’nin evine ateş açan 2 kişi yakalandı

DAHA FAZLA
Bakan Soylu, Milletvekili Baki Ersoy'un cep telefonundan muhtarlara seslendi

Bakan Soylu, Milletvekili Baki Ersoy’un cep telefonundan muhtarlara seslendi

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç özel çocukları ve ulu çınarları ziyaret etti

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç özel çocukları ve ulu çınarları ziyaret etti

İYİ Partili Yücel: 'Biz şehre turist getirin dedik, mülteci getirdiler'

İYİ Partili Yücel: “Biz şehre turist getirin dedik, mülteci getirdiler”

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten özel çocuklar ve ulu çınarlara ziyaret

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten özel çocuklar ve ulu çınarlara ziyaret

Başkan Yalçın OSB İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Yalçın OSB İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu