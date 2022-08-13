Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık: 'Seçmeni dinledik, derdi ile dertlendik'

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, şehirde yaptığı vatandaş sohbetleriyle sorunlara çözüm üretiyor.

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  • 13.08.2022 10:14
  • Güncelleme: 13.08.2022 10:14
Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık: 'Seçmeni dinledik, derdi ile dertlendik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, şehirde yaptığı vatandaş sohbetleriyle sorunlara çözüm üretiyor.

Şehirde vatandaşın yoğun kullandığı çay ocakları ve kıraathanelerde seçmenin şehirdeki sorunlarını dinleyen İl Başkanı Baltalık, çözüm önerileri ve Memleket Partisi’nin programı ile de vatandaşa davette bulunuyor. Akıl, adalet ve ahlak ile siyasi partilerin sadece seçim süreçleri gözetmeden vatandaşın yanında olması gerektiğini belirten Baltalık; "Biz, siyaset olarak ’3A’ prensibini benimsiyoruz. Akıl ile bilimsel çözümler üretecek, adalet ile devletin temel taşlarını yeniden yerine oturtacak, ahlak ile de geleneklerimiz, örflerimiz ve adetlerimizi yaşatma platformu kuracağız" dedi. Vatandaş sohbetleriyle halkın içerisinde olduğu durumu daha net analiz etme fırsatlarını bulduklarını aktaran İl Başkanı Baltalık; "Kırşehir’de, belirli periyotlarda halkımızı yaptığımız sohbetlerle analiz ederken, onlara partimizin yaşanılan durumlar hakkındaki çözüm önerilerimizi de anlatıyoruz. Dil, din, mezhep ayrımı olmadan her türlü ayrımcılığın önüne geçerek vatandaşımıza gerçekliği göstererek onların da kendi yollarını çizmeleri yönünde çalışmalar yürütüp artık siyasetten rant sağlama kapılarının da net olarak kapatılması gerekliliğini anlatıyoruz" dedi. Temel amaçlarının ülkesine bağlı bireylerin kendiyle barışık kadrolarla bütünleşmesini sağlamak olduğunu anlatan Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü; "Halkın iktidarında halka hizmet etme çabamızı her platformda anlatmaktayız. Cumhuriyetçi ve demokrat felsefe ile milli iradenin hakim olması anlayışını sürdürüyoruz. Dürüst, dijital ve denetlenen 3D modelimiz ile de yolsuzlukları önleyip mavi yeşil politikalar üreteceğiz. Doğru politikalarla halkımızın yön almasını sağlayacağız. Onların her derdi ile de bu nedenle dertlenerek çözüme daha rahat ulaşıyoruz."

İHA

Kayseri Gündem
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