Memleket Partisi açtığı stantla Kayseri halkıyla buluştu

Memleket Partisi İl Teşkilatı Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda stant kurdu. Memleket Partisi İl Başkanı Kubilay Söyler, kurulan stantla beraber vatandaşların partiye rağbet gösterdiğini ve 2 gün içerisinde 60’a yakın üye kazandıklarını ifade etti.

Kurulan stantla beraber vatandaşla birebir sohbet ederek sıkıntılarını dinleyip çözüm odaklı ilerlediklerini aktaran Söyler, “Biz Memleket Partisi olarak partimizin tanıtımı ve üye kazanmak amacıyla Cumhuriyet meydanında stant açtık. Standımız 1 hafta kadar açık kalacak. Ayın 9’una kadar devam edecek. Bu stanttı açtığımızda insanların dertlerini dinlemekten ziyade ne yapmak istediklerini, nasıl yardımcı olabileceğimizi bizlerden talepleri doğrultusunda nasıl yardımcı olabileceğimiz şeklinde insanlarla hareket ediyoruz. Vatandaş gerçekten çok zor durumda bunu anlamak lazım. Bunu hükümetinde muhalefet partilerinde idrak etmesi lazım. İnsanların derdi başkanlık sistemi değil. İnsanlar, aç ve zor durumda. Buraya nakliyeciler geliyor anlatıyor. Nakliyecilerin taşıdığı yükler ve mazot parası otomatik olarak tüketiciye yansıyor. Düşünsenize Antalya’dan çıkan nakliye aracı mazota gelen zamdan dolayı 5 liraya yiyeceğimiz domatesi burada 15 liraya yiyoruz. Bu bedellerde haliyle tüketiciye yansıyor. Tüketicini zor durumda olması, alım gücünün azalması, geçim sıkıntısı çekmesi şu anda gündemin en üst sırasında” diye konuştu.

‘MUHARREM İNCE’NİN TANINIRLIĞI TÜRKİYE’DE YÜZDE YÜZ’

Muharrem İnce’nin Türkiye’de yüzde tanındığını ifade eden Kubilay Söyler, “Standı açalı 2 gün olmasına rağmen şu anda 60’a yakın üye kaydettik. İnsanlar gerek bizim partimizi gerekse Muharrem İnce’yi gayet güzel tanıyorlar. Muharrem İnce’nin tanınırlığı Türkiye’de de yüzde yüz. Partimizle de özdeşleştiriyoruz. Bizlerin çalışmalarıyla beraber Muharrem İnce’yi Memleket Partisi çatısı altında insanları toplamaya çalıştığını ve millet veya cumhur ittifakına mecbur olmadıklarını vatandaşımıza anlatıyoruz” dedi.

‘BÜYÜK BİR HIZLA DEVAM EDİYORUZ’

Başkan Söyler, son olarak Kayseri’de Memleket Partisi’nin nasıl ilerlediğine dair bilgiler doğrultusunda şunları aktardı:

“Biz şu anda Kayseri’de Memleket Partisi il örgütünü kuralı yaklaşık 3 ay oldu. Kayseri’de Yargıtay’dan onaylı 6 ilçede örgütlenmiş bulunuyoruz. Yeni bir parti olmamıza ve üye kayıtlarını da yeni başlamamıza rağmen büyük bir ilgi alakayla karşılaştık. Yaklaşık olarak bine yakın üye kaydı yaptık ve büyük bir hızla da devam ediyoruz”

