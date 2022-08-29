Memleket Partili Baltalık, 'Kamunun şişirdiği ekonomi hararet yaptı'

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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  • 29.08.2022 14:12
  • Güncelleme: 29.08.2022 14:12
Memleket Partili Baltalık, 'Kamunun şişirdiği ekonomi hararet yaptı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gevşetilmiş maliye politikası ile ülkenin içerisinde olduğu enflasyon sarmalından çıkılamayacağını öne süren Baltalık, "Üretimsiz, tüketmeye devam etmek ekonomik anlamda içerisinde olduğumuz durumu daha da kötü hale sokar. Yoksulun yoksullaşmaktan çıkmasının yolu ise para ve maliye politikasında sıkılaştırmanın olmamasıdır" dedi. İl Binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan ve şişirilen ekonominin sarmala döndüğünü aktaran Baltalık, "Gevşetilmiş maliye politikasıyla içerisinde olduğumuz durumdan çıkış zor gibi gözükmekte tüketim ve israf her geçen gün daha fazla hissedilir halde olmaya başladı. Üretici ve tüketici ’İşine geldiği gibi’ hareket ediyor" diye konuştu.

Kırşehir’de yöneticilerin ilçe ve köylerde gezerek halkı manipüle ettiğini anlatan Baltalık, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Toplumumuzda yöneticilerimiz, ilçe köy ve kasabalarda gezerek halka her şeyin yolunda olduğu imajını çiziyor. Kur riskini yönetmekte zorlanan küçük ve orta ölçekli firmaları daha da zor durumda olduğu gerçeği görülerek. Kırşehir vaat edilen hızlı tren, çevre yolu ve hak ettiği konforu görmek ve yaşamak istiyor."

İHA

Kayseri Gündem
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