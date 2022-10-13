Memleket Partili Baltalık: 'İstihdama yönelik her çalışmaya destek veriyoruz'

Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık, Kırşehir MÜSİAD Başkanı Ömer Ali Öz'ü OSB'de bulunan iş yerinde ziyaret etti. Baltalık, istihdama yönelik her çalışmayı desteklediklerini söyledi.

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  • 13.10.2022 18:20
  • Güncelleme: 13.10.2022 18:20
Memleket Partili Baltalık: 'İstihdama yönelik her çalışmaya destek veriyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık, Kırşehir MÜSİAD Başkanı Ömer Ali Öz’ü OSB’de bulunan iş yerinde ziyaret etti. Baltalık, istihdama yönelik her çalışmayı desteklediklerini söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette konuşan Baltalık, "Kırşehir’de özellikle OSB ve hayvancılık üzerine yapılan tüm yatırımları destekliyoruz. Ülkemiz için üretimin yanı sıra istihdamında büyük oranda gerekli olduğu kanaatini taşımaktayız. Kırşehir’e kim, nerede, nasıl bir çivi çakıyorsa hep birlikte yanında olmalıyız" dedi.

Türkiye ekonomisinin erozyona maruz bırakılmaması gerektiğini aktaran İl Başkanı Baltalık, "Refah farklılıkları büyüyor. Türkiye ekonomisi için yerel ve yerli kaynaklar çok önemli. Sürdürülebilir kalkınma için iyileşme olanağının geliştirilmesi gayreti içerisindeyiz. Çiftçi, memur, emekli, işçi ekonomik planda göz ardı edilmemeli. Yatırım olanakları nereden nasıl oluyorsa desteklenmeli. Yatırımcı da şehre teşvik edilmeli" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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