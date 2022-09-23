Melikgazi, öğrencileri sıfır atık konusunda eğitmeye devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda referans olduğunu, Bünyan, Develi, Talas ve Melikgazi ilçesinden farklı okulların katıldığı programda 7. sınıf öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildiğini söyledi.

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  • 23.09.2022 14:14
  • Güncelleme: 23.09.2022 14:46
Melikgazi, öğrencileri sıfır atık konusunda eğitmeye devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nin sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda referans olduğunu, Bünyan, Develi, Talas ve Melikgazi ilçesinden farklı okulların katıldığı programda 7. sınıf öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri’nin öğrenciler için okul gibi eğitim verdiğini burada aynı zamanda uygulamalı olarak da bilgilendirildiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’miz birçok alanda olduğu gibi geri dönüşüm konusunda da örnek ve referans olmaya devam ediyor. Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çerçevesinde desteklenen ‘Araştırıyorum, Sorguluyorum, Bilimi Çok Seviyorum’ isimli projenin etkinliklerinden biri olarak okullarımız geri dönüşüm tesisimize ziyaret gerçekleştirdi. Tesisimiz bir eğitim yuvası gibi hizmet vererek öğrencilerimize katkı sunuyor. Bu çerçevede Bünyan, Develi, Talas ve Melikgazi’den farklı okullardan 7. sınıf öğrencilerine sıfır atık ve Melikgazi Belediyemizin yapmış olduğu sıfır atık çalışmaları aktarıldı. Eğitimde atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılabilir hale getirildiği, ülke ekonomisine bu sayede katkıda bulunulduğu ve atıkların nasıl toplanması gerektiği, nelerin geri dönüşüm olarak kullanılabileceği anlatıldı” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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