Melikgazi'nin Toplu Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi her gün başka bir mahallede yaptığı toplu temizlik çalışmalarına Erenköy Mahallesi’nde devam ediyor.

Çevre kirliliğini önlemek adına düzenlenen temizlik çalışmalarına çok önem verdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Mahallelerimizin her birinde ayrı ayrı toplu temizlik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Melikgazi’mizin her köşesinde durmaksızın çalışan, kocaman bir ekip var. Temizlik çalışmalarına hız vererek mahalle sakinlerine temiz yaşam alanları sunuyoruz. Mahallelerde gerçekleştirdiğimiz genel temizlik çalışmalarında yollar yıkanıyor, su kanalları temizleniyor, kaldırım ve yol kenarları süpürülüyor. Yine tam kadro büyük bir ekiple Erkenköy Mahallemizde toplu temizlik çalışması yaparak mahallemizi pırıl pırıl hale getirdik. Vatandaşımızın en temiz ortamlarda nefes almalarını istiyoruz. Çevre kirliliğini önlemek ve temiz bir ortamda nefes alabilmek adına bizler elimizden geleni yapıyoruz, vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Daha temiz, hijyenik ve sağlıklı bir Melikgazi için hep birlikte önlemler almalıyız. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar diliyorum” dedi.