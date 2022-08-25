Melikgazi'nin muhtarları büyükşehirin misafiri oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde Melikgazi muhtarları ile gerçekleştirilen değerlendirme ve istişare toplantısına katıldı.

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  • 25.08.2022 12:46
  • Güncelleme: 25.08.2022 15:59
Melikgazi'nin muhtarları büyükşehirin misafiri oldu
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde Melikgazi muhtarları ile gerçekleştirilen değerlendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Melikgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte Kayseri için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Melikgazi ilçemize bağlı 58 mahalle muhtarlarımızla Memduh başkanımızın önderliğinde toplanarak yapılan yatırımlar ve yapılacak hizmetlerle alakalı birlikte istişareler ettik. Değerli başkanımıza davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir araya gelmek önemli. Memduh başkanımız tecrübeli bir başkanımız, yılların siyasetçisi, tecrübesiyle vatandaşlara desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. Kayseri’yi ön plana çıkartan en önemli değerdir bu da. Birlik ve beraberlik çerçevesinde hareket etmemiz vatandaşa daha nitelikli hizmet sunmak için gereklidir. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Yerel yönetimlerdeki gözümüz kulağımız muhtarlarımızla birlikte çalışarak, mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Elimizden geldiğince mahallelerimizin hepsine dokunacağız. Programa katkıları için Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Memduh Büyükkılıç’a ve uyum içinde çalıştığımız muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçe ve mahalleleri ayırmadan hizmet ettiklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise; “Şehrimiz için gece, gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz bir aile anlayışı içerisinde gerek belediye başkanlarımızla, gerek muhtarlarımızla, gerekse mesai arkadaşlarımızla en ücra kademedeki kardeşimizden, en yakımızda olanına kadar birbirimize karşı üstünlüğümüz olmadığının şuurunda ve bilincindeyiz. Hem muhtarlarımızla birlikte olalım, onları dinleyelim, hem de böyle güzel bir ortamı birlikte paylaşalım. Buralar sizlerin, bizler sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar muhtarlarımız bizi anlayışla karşıladılar, her zaman yanımızda yer aldılar. Biz onları uç beyi olarak görüyoruz. Sizler; mahallenize hizmet istiyorsunuz. Her şeyden önce sizlere tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah mümkün olduğu kadar hepinizi dinlemeye çalışacağız” diye konuştu.

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İHA

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