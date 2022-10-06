Melikgazi'nin gençlik çalışmaları ödül aldı

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gençler için düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de yerini alan Melikgazi Belediyesi, Kayseri'de gençler için yaptığı çalışma ve projelerde ödüle layık görüldü.

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  • 06.10.2022 12:41
  • Güncelleme: 06.10.2022 13:38
Melikgazi'nin gençlik çalışmaları ödül aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gençler için düzenlenen Tam Bana Göre Festival’de yerini alan Melikgazi Belediyesi, Kayseri’de gençler için yaptığı çalışma ve projelerde ödüle layık görüldü.

9 Ekim Pazar gününe kadar sürecek olan etkinliğe tüm gençleri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olan ve Ankara’da düzenlenen ‘Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde bizde Melikgazi Belediyesi olarak yerimizi aldık. Geçen yıl birincisi yapılan ’Tam Bana Göre Festival’in ikincisine de katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından düzenlenen festivalde 5 gün boyunca misafirlerimizi ve gençlerimizi ağırlayacağız. Gençlerimize yönelik çalışmalarımız dolayısıyla festivalde Belediyemiz ödüle layık görüldü. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı’mız Sayın Mehmet Özhaseki Bey’e teveccühleri için teşekkür ederim. Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda çalışma yapıyoruz. Gençler bizim için çok önemli. Geleceğe yön verecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize çok önem veriyoruz. Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde, spordan eğlenceye, yöresel lezzetlerden folklora kadar her şey var. Bu festival Türkiye’nin en büyük gençlik festivali. Tam Bana Göre Gençlik Festivali’mizde her gencimiz kendinden mutlaka bir şey bulacak. 5 gün boyunca konserler, söyleşiler gibi birbirinden farklı yaklaşık 300 farklı etkinlik sergilenecek. Bu festival kaçmaz, bizden söylemesi. Standımıza tüm Ankaralıları ve hemşehrilerimizi bekleriz" dedi.

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İHA

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