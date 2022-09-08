Melikgazi'nin destek olduğu takımlar TEKNOFEST'te Kayseri'nin gururu oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 600 binden fazla yarışmacının başvurduğu, T3 Vakfı tarafından Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te başarı gösteren Kayseri takımlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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  • 08.09.2022 11:15
  • Güncelleme: 08.09.2022 13:44
Melikgazi'nin destek olduğu takımlar TEKNOFEST'te Kayseri'nin gururu oldu
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 600 binden fazla yarışmacının başvurduğu, T3 Vakfı tarafından Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST’te başarı gösteren Kayseri takımlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Projenin gençlerden, desteğin ise Melikgazi’den olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi ve kalkınmasında büyük bir etkiye sahip olan TEKNOFEST sürecinde, yarışma takımları ve yarışmacılarla birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşen Türkiye’nin en büyük festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Kayseri Melikgazi Belediyesi olarak bizde vardık. Bize başvuru yapan 99 takımdan 30 proje takıma 1 milyon lira destek olmuştuk. 39 farklı kategorinin yer aldığı teknoloji yarışmalarında 800 bine yakın yarışmacının arasından finalist olan öğrencilerimiz bütün Kayseri’yi gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak toplamda 1 milyon TL destek verdiğimiz 30 takımdan 19’u kritik tasarım raporunda başarılı oldu. Bu takımlardan ‘Tarımsal İnsansız Kara Aracı’ kategorisinde ARF-203, İnsansız Hava Aracı kategorisinde VORTEX UAV ve Tarım Teknolojileri kategorisinde GOLD ENTEGRE ARI TAKIMI ilk 10’a girdi. Bizleri gururlandıran takımlarımıza çok teşekkür eder, kendilerini tebrik ederim. Gençlerimizin başarılarını görmek beni çok mutlu ediyor. Yarışmaya destek olan belediye ekibime de teşekkür ederim” dedi.

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İHA

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