Melikgazi'nin Arıcılık Kursuna yoğun ilgi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, arı yetiştiren ve yetiştirmek isteyen vatandaşlara yönelik Arıcılık Kursu'nun başladığını söyledi.

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  • 02.11.2022 14:06
  • Güncelleme: 02.11.2022 15:02
Melikgazi'nin Arıcılık Kursuna yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, arı yetiştiren ve yetiştirmek isteyen vatandaşlara yönelik Arıcılık Kursu’nun başladığını söyledi.

Vatandaşların bilinçlendirilmesi yönünde ilçede benzer kurs ve etkinliklerin sayısını daha da artıracaklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "MELMEK’te arıcılık eğitimi almak isteyen vatandaşlarımıza haftada iki gün olmak üzere toplamda 84 saat eğitim verilecek. Arıcılık, yoğun ilgi görmesi ve toprağa bağımlı olmaması nedeniyle başlangıç için fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadan herkes tarafından yapılabilen tarımsal bir faaliyet. Arıcılık mesleğinin gelişmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Kayseri’de arıcılığın avantajları büyük. Arıcılık ilimiz, ilçemiz ve de ülkemiz için çok önemli. Arıcılık mesleğinin gelişmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu çerçevede üretimin genişlemesi ve çoğalması gerekiyor. Bu derslerle vatandaşlarımızın bilinçli üretim ve yetiştiricilik yapmaları sağlanıyor. Kursta ayrıca arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine kadar birçok konuda eğitimler veriliyor. Ücretsiz arıcılık kursumuzda eğitim gören kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

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İHA

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