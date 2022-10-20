Melikgazi Kayseri evinde galibiyet istiyor

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 3. haftasında sahasında Rize Belediyespor’u konuk edecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol’da Rize Belediyespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Ligde geride kalan 2. hafta sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar iç sahada oynayacağı ikinci maçını da kazanmak istiyor. Baş Antrenör Emre Özsarı nezaretinde çalışmalarını günde tek antrenmanla sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol’da sakatlığı devam eden Daugile Sarauskaite forma giyemeyecek.

23 Ekim Pazar günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol ile Rize Belediyespor müsabakası saat 15.00’de başlayacak.