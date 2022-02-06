Melikgazi ilçesi 46 ilden daha büyük

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus verilerine göre, Melikgazi ilçe nüfusunun 589 bin 852 kişiye yükseldiğini söyledi.

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  • 06.02.2022 11:55
  • Güncelleme: 06.02.2022 13:21
Melikgazi ilçesi 46 ilden daha büyük
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus verilerine göre, Melikgazi ilçe nüfusunun 589 bin 852 kişiye yükseldiğini söyledi.

“İlçemize Hoşgeldiniz” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi; "Bu rakamlarla Melikgazi 46 ilden daha çok bir nüfusa sahip. Dolayısıyla Melikgazi en önde gelen ilçelerimizden birisi oldu. Daha da iyi bir duruma gelecek. Görevimizin ne kadar ağır olduğunun bilincinde Melikgazi’mize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Melikgazi’miz birçok ilden daha fazla yatırım yapan bir belediye. Her geçen yıl nüfusumuz artıyor. Belediye olarak tüm personelimiz ile ilçemizin daha da gelişmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Daha da büyüyen bir Melikgazi’yi önümüzdeki senelerde göreceğiz. Melikgazi yaklaşık 590 bin nüfusuyla Kayseri nüfusunun yüzde 41’ini temsil ediyor. Böylece bizde bir il gibi çalışmaya devam edeceğiz. Melikgazi’de hizmetlerimiz ve projelerimiz hız kesmeden devam edecek. İnsana hizmet kaynaklı sürdürülen çalışmalarımızla vatandaşlarımıza rahat yaşam imkânları sağlamak istiyoruz. Melikgazi’mize gelen yeni vatandaşlarımıza ilçemize hoşgeldiniz diyorum.”

İHA

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