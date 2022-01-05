Melikgazi'den her hafta bir mahallede temizlik seferberliği

Melikgazi Belediyesi daha temiz bir çevre için ilçe genelinde her hafta farklı bir mahallede çevre temizliği yapacak.

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  • 05.01.2022 12:51
  • Güncelleme: 05.01.2022 12:58
Melikgazi'den her hafta bir mahallede temizlik seferberliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi daha temiz bir çevre için ilçe genelinde her hafta farklı bir mahallede çevre temizliği yapacak.

Temizlik çalışması yapan işçileri ziyaret ederek, emekleri için teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde gün boyu temizlik ekibimiz çevre temizliği yaptık. Mahallelerimizde süpürge araçlarımız, kepçelerimizi, çöp kamyonlarımız, konteyner yıkama araçlarımız, birçok iş makinalarımız ve büyük bir orduyla ile genel bir çevre temizliği yapıyoruz. Daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir Melikgazi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle hafriyat, çöp birikintileri temizlenecek, genel bir ilaçlama ve çevre düzenleme işi yapılacak. Böylece tüm mahallelerimizde daha güzel bir hizmet vermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Bundan sonra her hafta farklı mahallede yine bütün personelimiz ile birlikte mahalleyi temizliyoruz. Bunu sık sık yapacağız. Lütfen çevremize sahip çıkalım, çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakalım. Tüm ekiplerimizle birlikte güzel ilçemizi çiçek gibi yapıyoruz. Tüm mesai harcayan, emek veren personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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