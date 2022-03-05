Melikgazi'den ehliyet sınavı öncesi çorba ikramı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk eğitim pistinde sınava girecek olan sürücü adaylarının sınav heyecanına ortak olarak, onlara sıcak çorba ikram ettiklerini söyledi.

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  • 05.03.2022 13:12
  • Güncelleme: 05.03.2022 16:27
Melikgazi'den ehliyet sınavı öncesi çorba ikramı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk eğitim pistinde sınava girecek olan sürücü adaylarının sınav heyecanına ortak olarak, onlara sıcak çorba ikram ettiklerini söyledi.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile sınava girecek adaylara başarılar dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bugün sabah erken saatlerde Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi’ndeyiz. Yapılan hizmetlerimiz vatandaşlarımız tarafından sevilerek kullanılıyor. Serkent Bölgesindeki sürücü kursu çok uzak olduğu için sürücü kurslarımız yeni yer talep etmişti. Bizde Altınoluk Mahallesi’ne bu güzel yeri hazırlayarak yakın zamanda hizmete sunmuştuk. Sınava girecek olan sürücü adaylarımıza, hocalarımıza ve vatandaşlarımıza sıcak çorba ikram ettik. Bu tesisimiz nitelikli bir tesis olarak herkesin ihtiyacını gidermeye başladı. Tesiste birde motor ehliyeti sınavına girecek adaylarımız içinde bir bölüm yaptık. Bu güzel hizmetimizin hayırlı olmasını dilerim. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlar yapıyoruz. İlçemiz için emek sarf eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

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İHA

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