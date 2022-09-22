Melikgazi'den 4 adet eczane için işyeri ihalesi

Sakarya ve Bahçelievler Mahallesi’nde Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 4 adet eczane yeri 28 Eylül Çarşamba günü açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

İhalenin Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda saat 11.00’de yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak eğitim, sağlık, ibadet, sosyal tesis gibi birçok alanda yatırımlar yapıyoruz. Özellikle sağlık alanında büyük yatırımlar yaptık. Melikgazi Belediyesi olarak aile sağlık merkezi ve 112 acil merkezleri açarak sağlık hizmetine katkı sağlıyoruz. Çünkü birey ve halk sağlığı önceliğimiz. 2024 yılına kadar Melikgazi’de sağlık ihtiyacı kalmayacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Yeni sağlık projelerimiz ile sağlığa destek oluyoruz. Yapılan sağlık merkezlerinin yanına eczanelerde yaparak vatandaşlarımızın eczanelere rahat ulaşımını da sağlıyoruz. Bu çerçevede yeni yaptığımız ve yakında hizmete açılacak olan eczanelerimiz için 28 Eylül Çarşamba günü saat 11.00’de 4 adet eczane yeri ihalemiz olacak. Bu ihale çerçevesinde eczaneler 10 yıllığına kiraya verilecek. Katılmak isteyen eczacılarımızı ihalemize davet ediyorum. www.melikgazi.bel.tr adresimizden detaylı bilgi alabilirsiniz” dedi.