Melikgazi'de yüzme kursu kayıtları başladı

Melikgazi Belediyesinin 8-14 yaş arası çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlediği yüzme kursu kayıtları başladı.

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  • 18.04.2022 14:22
  • Güncelleme: 18.04.2022 15:23
Melikgazi'de yüzme kursu kayıtları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesinin 8-14 yaş arası çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlediği yüzme kursu kayıtları başladı.

Danışmentgazi ve Tınaztepe Sosyal Tesisi’ndeki yüzme havuzlarında verilen kurs hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çocuklarımızı önemsiyor ve ilçemizde onlara yararı olacak çalışmalar yapmaya özellikle dikkat ediyoruz. Çocukların sporla sanatla, eğitimlerle gelişimlerine yönelik özel kurslar düzenliyoruz. Yüzme çocukların hem psikomotor gelişimlerini desteklemek hem de verimli vakit geçirmelerini sağlıyor. Kursumuz 8-14 yaş grubuna özel ücretsiz olarak profesyonel eğitmenler tarafından hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Çocuklarının yüzme kursuna katılmasını isteyen ailelerin 13 Mayıs Cuma gününe kadar kayıt yaptırması gerekiyor. Vakitlerini hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen yetişkinlerimizi de kurslarımıza bekleriz. Kontenjanlar sınırlıdır, o yüzden lütfen kayıt yaptırmayı unutmayınız. Hijyen tedbirlerinin titizlikle uygulandığı havuzlarda düzenleyeceğimiz kurslara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Detaylı bilgi için 252 16 86 numaralı telefonu arayabilir ya da https:/www.melikgazi.bel.tr/web sitemizi ziyaret edebilirsiniz”’ dedi.

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İHA

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Melikgazi'de yüzme kursu kayıtları başladı

Melikgazi'de yüzme kursu kayıtları başladı

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