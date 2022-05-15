Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılında yapılacak yatırımlar için istişare toplantısı yaptıklarını söyledi.

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  • 15.05.2022 13:07
  • Güncelleme: 15.05.2022 13:38
Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılında yapılacak yatırımlar için istişare toplantısı yaptıklarını söyledi.

"2022 yılı temel atma ve açılışlar yılı olacak demiştik" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, açıklamasında; "Türkiye’nin en yüksek nüfusuna sahip ilçelerinden birine hizmet ediyoruz. Bunun için iyi bir planlama ve program yapmamız gerekiyor. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Açılışlarımız bir bir devam ediyor. Mesai arkadaşlarımızla birlikte 2022 yılında yapacağımız yatırımların ihale ve çalışmaları ile ilgili toplantı yaptık. Belli dönemler içerisinde farklı müdürlüklerimizle birlikte birimlerin ihtiyacı olan çalışmaları yatırım planımıza alıyoruz. Amacımız Melikgazi’mize en iyi şekilde hizmet etmek. Cenab-ı Allah sağlık ve huzur içerisinde ülkemize, ilimize ve ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Melikgazi’mize hizmet için gayretle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni yatırımlarımız ve çalışmalarımız Melikgazi’mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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İHA

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