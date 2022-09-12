Melikgazi’de trafiği rahatlatacak alternatif yol çalışması

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapımına başlanması planlanan yol hakkında birim sorumlularıyla toplantı gerçekleştirdi. Alternatif yol hakkında bilgi veren Palancıoğlu, yolun hizmete girmesi sonrası trafiğin önemli ölçüde rahatlayacağını ifade etti. Palancıoğlu, “Belediye olarak Aşık Veysel Caddesi ile Talas Caddesini birbirine bağlayan 2 bin 200 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde yeni bir alternatif yol açma çalışmasına başlanacaktır. Bu yol hizmete açıldığı andan itibaren bölgenin büyük bir eksikliği giderecektir. Ayrıca trafik akışı daha etkin, verimli ve güvenli hale gelecektir. Şehrin doğu bölgesindeki araçların daha kestirme bir yoldan diğer bağlantı bulvar yollarına ulaşımı da sağlanacaktır” dedi.

Yol çalışması sırasında Telekom, KCETAŞ, Kayseri Gaz, KASKİ gibi alt yapı kuruluşları ile ortak çalışıldığını da vurgulayan Palancıoğlu, alternatif yolun alt yapısı tamamlanmış olarak hizmete sunulacağını söyledi. Başkan Palancıoğlu, şehir içi alternatif yolların açılması ile ana arter yollarda rahatlama oluşturulduğunu, bu nedenle yeni yol çalışmalarına her zaman önem verildiklerini sözlerine ekledi.