Melikgazi'de Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak

Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde yapımına başlayacağı Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma törenini gerçekleştirecek.

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  • 31.08.2022 12:11
  • Güncelleme: 31.08.2022 12:15
Melikgazi'de Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi’nde yapımına başlayacağı Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirecek.

02 Eylül Cuma günü saat 13.30’da yapılacak temel atma törenine tüm Kayserilileri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman halk ve çevre sağlığını önemsiyoruz ve bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Esentepe Mahallesi, Girne Şehitler Caddesi üzerinde 665 metrekare alanda Nurettin- Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi yapacağız. Yaşanabilir bir Melikgazi için çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Sağlık merkezi 4 hekimli kapasiteli içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, seminer-eğitim odası ve laboratuvar bulunacak. Belediye olarak aslında üzerimize vazife olmayan birçok okul, cami, sağlık merkezi, Kuran kursu gibi yatırımı hayata geçiriyoruz. Cenab-ı Allah birlik, beraberlik ve huzur içerisinde ilimize, ilçemize ve vatanımıza hizmet etmeyi nasip etsin. Esentepe Mahallesi, Girne Şehitler Caddesi üzerinde yapacağımız temel atma törenine tüm hemşerilerimizi bekleriz. Mahallenin ihtiyacına cevap verecek olan yeni sağlık merkezimizin ilçemize ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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