Melikgazi'de Mahalle Etkinlikleri Subaşı ve Küçük Bürüngüz ile devam etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mahalle Buluşmaları çerçevesinde yapılan etkinliklerin devam ettiğini hatırlatarak, bu kez de Subaşı ve Küçük Bürüngüz mahalle halkı ile bir araya geldi.

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  • 19.09.2022 16:18
  • Güncelleme: 19.09.2022 17:25
Melikgazi'de Mahalle Etkinlikleri Subaşı ve Küçük Bürüngüz ile devam etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mahalle Buluşmaları çerçevesinde yapılan etkinliklerin devam ettiğini hatırlatarak, bu kez de Subaşı ve Küçük Bürüngüz mahalle halkı ile bir araya geldi.

Mahallelilerin programa yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Subaşı ve Küçük Bürüngüz Mahallesi’nde gün boyu teknik çalışmalar yapıldı, akşamında ise eğlence dolu bir akşamı geride bıraktık. Melikgazi Belediyesi olarak hem ilçemizi geliştiriyoruz hem de sosyal belediyeciliği ön plana çıkarıyoruz. Mahalle buluşmalarımız çok sevildi, çok beğenildi. Bizde hız kesmeden devam ediyoruz. Bu seferde Subaşı ve Küçük Bürüngüzlü hemşehrilerimizle buluştuk. Gün boyu teknik çalışmaları tamamladık, akşamında eğlence ve coşku dolu bir etkinlikle yorgunluğumuzu attık. Mahallelerimizde kardeşliğimizi pekiştiren, muhabbetimizi güçlendiren bir etkinlikler yaşıyoruz. Güzel ilçemiz Melikgazi’mizde yaşayan her bir hemşehrimiz, en iyi hizmetlere, en güzel etkinliklere layık. Birlik olunca Melikgazi’miz çok daha güzel. Çalışmaları için ekip arkadaşlarıma ve her zaman omuz omuza yürüdüğümüz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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