Melikgazi'de kar mücadelesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, karla mücadele ekiplerinin  gece çalışmalarına katılarak kar kürüdü ve çalışanlarla sohbet etti. 

PAYLAŞ
  • 19.01.2022 11:28
  • Güncelleme: 19.01.2022 11:28
Melikgazi'de kar mücadelesi

Melikgazi Belediyesi olarak planlı ve koordineli bir çalışma ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ulaşımın aksamaması için tüm ekiplerin hala sahada çalıştığını söyledi. 
3 vardiya halinde 24 saat çalıştıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu,  "Hastaneler ve okullar başta olmak üzere bağlık alanlarda dahil tüm bölgemizdeki ana yollar, ana arteller ve ara yollar tamamen trafiğe açılmış durumda. 3 vardiya halinde 24 saat çalışmalar devam etmektedir. Özellikle Erciyes'e çıkış ve iniş konusunda da her hangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Karla mücadele için 400 personel, tuz serpme araçları, kepçe, greyder ve kamyonlar, 4x4 araçlar olmak üzere 170 iş makinası bu çalışmada yer aldı. Emek veren, soğukta sabaha kadar gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Büyükkılıç'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Büyükkılıç'a ziyaret

Kocasinan'da kar temizleme aralıksız sürüyor

Kocasinan'da kar temizleme aralıksız sürüyor

Bünyan'da karla mücadele

Bünyan'da karla mücadele

Büyükkılıç'a Kayseri Oto Sanatkârları Odası'ndan teşekkür ziyareti

Büyükkılıç'a Kayseri Oto Sanatkârları Odası'ndan teşekkür ziyareti

Kayseri OSB'de yollar açık

Kayseri OSB'de yollar açık

Kayseri'de 375 köy yolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de 375 köy yolu ulaşıma kapandı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Talas'ın Erciyes'inde keyifler yerinde

'Talas'ın Erciyes'inde keyifler yerinde

Milletvekili Arık, 'Hiç insan anasını, babasını açlığa mahkum eder mi?'

Milletvekili Arık, 'Hiç insan anasını, babasını açlığa mahkum eder mi?'

DAHA FAZLA
Doğadaki hayvanlara yem bırakıldı

Doğadaki hayvanlara yem bırakıldı

Hacılar beyaza büründü

Hacılar beyaza büründü

Kayseri Narkotikten eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Kayseri Narkotikten eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

İlçe Sağlık Müdürleri ile Pandemi Değerlendirildi

İlçe Sağlık Müdürleri ile Pandemi Değerlendirildi

Gebe Okulu ve Palyatif Bakım Merkezi Hizmete Açıldı

Gebe Okulu ve Palyatif Bakım Merkezi Hizmete Açıldı