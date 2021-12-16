Melikgazi'de güvenli ve seri ulaşım için yol çizgileri yapılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yolların bir şehrin gelişimi ve düzeni için çok önemli olduğunu bu nedenle yeni yolların yapımına, bozulan ve deforme olan yolların bakım ve onarımına büyük önem verdiklerini söyledi.

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  • Güncelleme: 16.12.2021 12:27
Melikgazi'de güvenli ve seri ulaşım için yol çizgileri yapılıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yolların bir şehrin gelişimi ve düzeni için çok önemli olduğunu bu nedenle yeni yolların yapımına, bozulan ve deforme olan yolların bakım ve onarımına büyük önem verdiklerini söyledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yolların bir şehrin gelişimi ve düzeni için çok önemli olduğunu bu nedenle yeni yolların yapımına, bozulan ve deforme olan yolların bakım ve onarımına büyük önem verdiklerini söyledi.

Belediye olarak yeni yolların asfaltlanması sonrası yol çizgilerinin de hızlıca yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Belediye olarak güvenli ve seri ulaşımın sağlanabilmesi için çalımalar yapılmaktadır. Özellikle seri ulaşım için trafik levha ve uyarıcı işaretlere önem veriyoruz. Bu açıdan bölünmüş yollar ile çok şeritli yollarda yol çizgilerini bizzat belediye olarak biz yapıyoruz. Şerit kullanımı çok önemlidir. Şerit ihlali suçtur. Çünkü trafik kuralları yapılan deney ve yaşanılan tecrübeler sonucunda konulmuştur. Biz de yollarda belirli aralıklarla yol çizgilerini hem yeniliyoruz hem de yeni yolların çizgilerini yapıyoruz. Yol çizgileri termoplastik boya ve çift kompenantlı boya ile yapılıyor. Yol çizgi boyası özel bir boya. Kimyasal karışım olarak siyah araç lastiklerinden uzun süre etkilenmiyor.”

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İhlas Haber Ajansı

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